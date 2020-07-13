تلبية لنداء الواجب..انتقالي سيئون يدعو أبناء المديرية للزحف الى مدينة المكلا فجر يوم السبت ⋆

سيئون (نخبة حضرموت) خاص

تدعو القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية سيئون كل أبناء المديرية للزحف الى مدينة المكلا فجر يوم السبت القادم للمشاركة في مليونية الإنتقالي يمثلنا والإدارة الذاتية مطلبنا ولتأييد أبناء حضرموت لتمثيل قيادة المجلس الإنتقالي بإتفاق الرياض ضد العبث بالاوضاع المعيشية والخدمية من قبل الشرعية وان قوات النخبة الحضرمية الحصن الحصين لحضرموت وذلك عصر يوم السبت القادم.

للمشاركة والزحف الى مدينة المكلا للمشاركة في مليونية الإنتقالي يمثلنا والإدارة الذاتية مطلبنا يرجى التواصل والتسجيل لدى رؤساء المراكز المحلية بالاحياء والمناطق في مدة اربعه أيام لتكون يوم الاربعاء الصباح آخر موعد في التسجيل

نرجووو المشاركة من الجميع من اجل الوطن وتلبية لنداء الواجب لتأييد الإنتقالي بأنه يمثلهم وردا على من يدعون بأنهم يمثلون أبناء حضرموت التابعين لقوات الاحتلال وٱصحاب المصالح الضيقة.

صادر عن القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية سيئون.

#موعدنا_عصر_السبت_18_يوليو

#أنا_نازل #الانتقالي_يمثلنا_والاداره_الذاتيه_مطلبنا

#سيئون_تفوضكم