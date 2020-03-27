– تلبية لنداء الواجب ولتوجيهات المحافظ : شركة النفط بساحل حضرموت تودع “50” مليون ريال لحساب الوقاية من مرض “كورونا” ⋆

المكلا ( نخبة حضرموت ) خاص

أودعت شركة النفط بساحل حضرموت مبلغ “50” مليون ريال في حساب دعم جهود السلطة المحلية لحماية المجتمع من فيروس “كورونا”.

وأفاد مدير عام الشركة الدكتور خالد سلمان العكبري أن هذا الإجراء يأتي تتفيذاً لتوجيهات محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، لدعم الإجراءات الاخترازية من المرض، وفي سياق الدعم المجتمعي والواجب الديني والوطني والإنساني لسلامة المواطنين وتوفير المستلزمات الطبية الوقائية.

وأكد مدير عام شركة النفط أن الشركة تولي الدعم المجتمعي أهمية خاصة، بوصفه واجب وطني، وتقف الى جانب السلطة المحلية والمجتمع للوقاية من هذا الوباء، وللخروج من هذه الأزمة بسلامة وعافية لجميع المواطنين بإذن الله