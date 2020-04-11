تمديد حملة انتقالي لحج الوقائية من كورونا

المشهد العربي – خاص:

قرر المجلس الانتقالي الجنوبي في لحج، اليوم السبت، تمديد حملة الرش الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وأرجع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظة، رمزي الشعيبي، قرار تمديد الحملة إلى استكمال خطة اللجنة العليا للإغاثة والأعمال الإنسانية في المجلس.

وقال في تصريحات لـ”المشهد العربي”، إن اليوم الرابع من الحملة استهدف تعقيم معسكري اللواء الخامس والشهيد “أبو اليمامة”، وقيادة قوات الحزام الأمني.

ونجحت الحملة في تعقيم إدارة أمن الحوطة، ومستشفى ابن خلدون العام، ومعسكر القوات الخاصة، ومعسكر النجدة، وشارع الحوطة، وإدارة شرطة السير، وإصلاحية السجن المركزي، ومبنى الأمومة والطفولة.