المشهد العربي

تمديد حملة انتقالي لحج الوقائية من كورونا

11 أبريل، 2020
0

المشهد العربي – خاص:

قرر المجلس الانتقالي الجنوبي في لحج، اليوم السبت، تمديد حملة الرش الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وأرجع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظة، رمزي الشعيبي، قرار تمديد الحملة إلى استكمال خطة اللجنة العليا للإغاثة والأعمال الإنسانية في المجلس.

وقال في تصريحات لـ”المشهد العربي”، إن اليوم الرابع من الحملة استهدف تعقيم معسكري اللواء الخامس والشهيد “أبو اليمامة”، وقيادة قوات الحزام الأمني.

ونجحت الحملة في تعقيم إدارة أمن الحوطة، ومستشفى ابن خلدون العام، ومعسكر القوات الخاصة، ومعسكر النجدة، وشارع الحوطة، وإدارة شرطة السير، وإصلاحية السجن المركزي، ومبنى الأمومة والطفولة.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الوقائية انتقالي تمديد حملة كورونا لحج من

إقرا أيضا

Photo of لمجابهة كورونا.. طوارئ انتقالي حضرموت تدشن فرق ترصد وبائي

لمجابهة كورونا.. طوارئ انتقالي حضرموت تدشن فرق ترصد وبائي

11 أبريل، 2020
Photo of ضخ 649 ألف لتر مياه إلى مديرية الخوخة

ضخ 649 ألف لتر مياه إلى مديرية الخوخة

11 أبريل، 2020
Photo of استنفار الأجهزة الأمنية في لحج استعدادا لحظر التجوال

استنفار الأجهزة الأمنية في لحج استعدادا لحظر التجوال

11 أبريل، 2020
Photo of اختتام المرحلة الأولى من تعقيم كافة مرافق لحج

اختتام المرحلة الأولى من تعقيم كافة مرافق لحج

11 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق