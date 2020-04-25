المشهد اليمني

تمرد جديد على الشرعية في سقطرى …لواء يعلن الانضمام الى الانتقالي الجنوبي

25 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

اعلن اللواء الاول مشاة بحري بسقطرى اليوم التمرد على الشرعية والانضمام لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي .
وقال مصدر محلي ان اللواء قام برفع علم مايسمى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقه على بوابة قيادة اللواء الأول مشاة بحري بسقطرى .
واضاف المصدر حيث رفع أفراد وضباط اللواء الأول مشاة بحري بسقطرى اليوم العلم تأييدا للمجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة عيدروس الزبيدي.
واختتمت المصدر ان سبب قيام اللواء بالتمرد تعيين قائد اللواء من خارج المحافظة ولاتزال الأوضاع متوترة داخل اللواء مما قد ينتج عن اصدامات مسلحة .

وتشهد سقطرى حالة من الاحتقان والتوتر داخل الجزيرة بين قوات الانتقالي والحكومة الشرعية منذ عدة اشهر

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