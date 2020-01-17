تمركز قوة للتحالف بمعسكر العلم ووصول لجنة اتفاق الرياض إلى شبوة

عتق «الأيام» خاص

وصلت، أمس، إلى معسكر العلم الواقع بمنطقة عياذ جردان محافظة شبوة قوة كبيرة من التحالف العربي التي تتمركز في منطقة بلحاف النفطية، في الوقت الذي وصلت فيه لجنة عسكرية سعودية رفيعة إلى مدينة عتق عاصمة المحافظة، للإشراف على تنفيذ اتفاق الرياض ضمن الشق العسكري في اليوم الثالث من بدء تنفيذه.

وأفاد مصدر عسكري محلي بشبوة أن هذه القوة العسكرية تتكون من عربات عسكرية وأطقم مدرعة.

وشوهد الطيران الحربي التابع للتحالف يحلق في سماء شبوة لتأمين عملية وصول القوة إلى المعسكر الواقع جنوب مدينة عتق.

وأكد المصدر أن القوة الجديدة استبدلت من القوة العسكرية المتواجدة في معسكر العلم.. موضحاً أنها خطوة تأتي ضمن إجراء اعتيادي روتيني يقوم به التحالف العربي لدعم الشرعية بين كل فترة وأخرى في تلك المنطقة النائية، وفي إطار تعزيز التحالف لقواته في المحافظة لمتابعة مراحل تنفيذ اتفاق الرياض.