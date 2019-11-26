تمهيدا لاندلاع ثورة شعبية.. صنعاء بلا إنترنت في هذا الموعد

أعلنت النقابة العامة للشبكات في العاصمة صنعاء، اليوم الثلاثاء، إطفاء جميع شبكات الانترنت الخميس القادم، و الإضراب عن العمل، تمهيدا لاندلاع ثورة شعبية ضد ممارسات وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المعين من مليشيا الحوثي.

وقالت الشبكة في بيان، أطلع عليه “المشهد اليمني” أنه “لما فيه المصلحة العامة تعلن الإضراب التام عن العمل وإطفاء جميع الشبكات وذلك يوم الخميس الموافق 28/11/2019م من الساعة التاسعة(9) صباحاً وحتى الساعة التاسعة(9) ليلاً .

و دعت الشبكة في بيانها، جميع المواطنين للمشاركة في الإضراب وعدم استخدام الانترنت خلال ساعات الاضراب المحددة.

ويأتي اعلان النقابة ردا على إتهام وزير الاتصالات لمالكي الشبكات بأنهم من مشجعي السوق السوداء وعنصراً اساسياً في استمراريتها، والتي أساءت لأصحاب الشبكات الذين كانوا سببا في استمرار شركة يمن نت ومنحها البنية المتمثلة في تمديد وايصال خدماتها لمختلف محافظات الجمهورية.

وكان وزير الاتصالات بحكومة المليشيا غير المعترف بها، مسفر النمير، اتهم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة (الشبكات) بأن اشتراكاتهم لا تتعدى الاستخدام المنزلي وأنه ليس لهم الحق في اعادة بيعها دون الرجوع الى الوزارة للموافقة على ذلك ومتهكما بأن ما يمارسونه من خلال شبكاتهم مخالفة للقانون ناعتا ومشبهاً لهم ببراميل السوق السوداء للبترول .

ورفعت وزارة الاتصالات بصنعاء اسعار باقات الانترنت لشركة “يمن نت”، الامر الذي اثار سخطا شعبيا واسع.