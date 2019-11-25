تنظيمية الانتقالي تنتهي من دليل الخطة السنوية 2020 (صور)

اختتمت الدائرة التنظيمية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الاثنين، دورة تدريبية حول “دليل إعداد الخطة السنوية للمجلس الانتقالي الجنوبي 2020″، في مركز التدريب والتأهيل بالمجلس .

وشددت قيادات الدائرة التنظيمية، على المشاركين بالدورة، التقيد بمخرجات الدورة في إعداد الخطط، لأهميتها في تنفيذ الاتجاهات الرئيسية في خطة عمل المجلس الانتقالي الجنوبي.

وتهدف الدورة الارتقاء بعمل الكوادر في هيئات المجلس الانتقالي، ليتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة، وتحسين أداء عملهم نحو الأفضل .