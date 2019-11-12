تنظيم ورشة عمل للبحوث والإرشاد الزراعي بسيئون

عقدت محطة البحوث الزراعية بسيئون اليوم، ورشة العمل السنوية المشتركة بين البحوث والإرشاد الزراعي، بمشاركة 60 باحثاً ومرشداً زراعياً ومدراء إدارات الزراعة بمديريات وادي حضرموت والشركات الزراعية.



وناقشت الورشة التقرير الفني والإرشادي للعام 2018 – 2019م، والبرنامج البحثي والإرشادي للعام 2019- 2020م.



وأشاد أمين المجلس المحلي بمديرية سيئون المهندس حسين بامخرمة بجهود كوادر محطة البحوث الزراعية للاستمرار في عملهم رغم التحديات التي تواجه المحطة.



من جانبه أكد مدير مكتب الزراعة بالوادي والصحراء المهندس شكري باموسى، على ضرورة دعم المؤسسات الزراعية المتخصصة وتوفير التجهيزات والتقنية المطلوبة وبما يساهم في تطوير القطاع الزراعي.



وتطرق نائب رئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور عبد الله علوان ومدير عام محطة البحوث الزراعية بسيئون المهندس عوض علوان، إلى المساعي والجهود التي بذلتها الهيئة البحوث الزراعية من أجل إيجاد الحلول المناسبة لمشكلات العملية الزراعية من خلال تبني العديد من التوصيات والتقنيات البحثية.