تنفيذا لاتفاق الرياض.. رئيس الحكومة يصل عدن بمعية عددا من الوزراء



عدن تايم – عدن :

وصل رئيس الوزراء ، معين عبدالملك، مساء اليوم الإثنين، إلى مدينة عدن، قادما من المملكة العربية السعودية.

وفي وقت سابق اليوم نشر عدن تايم خبرا مفاده بان ”معين عبدالملك غادر العاصمة السعودية الرياض متجها إلى عدن“ تنفيذا لاتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وبحسب المصادر يرافق عبدالملك ”وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزراء الكهرباء والاتصالات والتعليم والتعليم العالي وعدد من النواب والمستشارين، وسيلحق بهم وزراء آخرون إلى عدن مساء اليوم“.

