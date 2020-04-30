نخبة حضرموت

تنفيذا لتوجيهات القائد ” البحسني ” شعبة الهندسة  بالمنطقة العسكرية الثانية تكرم مبرزيها  ⋆

30 أبريل، 2020
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المكلا ( نخبة حضرموت ) التوجيه المعنوي

تنفيذا لتوجيهات محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ىكن فرج سالمين البحسني بدعوته للضباط وقادة الشعب بتلمس حالة الجنود والقرب منهم للإطلاع عن أحوالهم و إستغلال لروحانية ليالي الشهر الفضيل قامت شعبة الهندسة العسكرية بتكريم المبرزين .

وخلال حفل التكريم رفع رئيس شعبة الهندسة العسكرية  العميد صالح هيثم المحضار تهاني وتبريكات ضباط وصف وجنود الشعبة للقيادة العسكرية بالمنطقة الثانية ممثلة بمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك متمنيا من الله أن يعيده على الجميع بالخير والنصر المؤزر .

 وأشاد العميد ” صالح هيثم ” بمستوى التميز في تنفيذ المهام الموكلة لهم وذلك نتائج الإهتمام الذي تولية قيادة المنطقة العسكرية الثانية ممثلة بالقائد ” البحسني ” الذي اولى الشعبة وضرورة تطويرها ورفدها بالأفراد المؤهلين و بالأجهزة للكشف  السريع عن المتفجرات و لا ننسى الدعم السخي لدول التحالف في تجهيز القوة بالمعدات الحديثة .
 
وقال العميد المحضار في كلمة التكريم إننا اليوم نكرم الصف الأول من المبرزين في الشعبة لما يمثله لهم من حافز معنوي والذي يحتاجه رجل المهمات الصعبة في القوات العسكرية .

الجدير بالذكر ان إجمالي المساحة التي قام أفراد الشعبة بتطهيرها من الأجسام المتفجرة منذ تحرير من ساحل حضرموت من عصابات الإرهاب تقدر بحوالي ” 10300,000″ متر مربع وأكثر من “860”من المواد المتفجرة والعبوات والأدوات الجاهزة للتفجير .

حضر التكريم ركن تدريب الشعبة النقيب أحمد يسلم وعدد من ضباط وصف وجنود الشعبة

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