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تنفيذا لتوجيهات رئيس انتقالي أبين.. الادارة الاعلامية تعقد اجتماعا طارئا لإنجاح الحملة التوعوية لمجابهة فيروس كورونا

30 مارس، 2020
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تنفيذا لتوجيهات رئيس انتقالي أبين.. الادارة الاعلامية تعقد اجتماعا طارئا لإنجاح الحملة التوعوية لمجابهة فيروس كورونا

تنفيذا لتوجيهات العميد عبدالله الحوتري رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة ابين، عقدت صباح اليوم بمقر المجلس الانتقالي بمحافظة ابين الادارة الاعلامية بانتقالي ابين برئاسة نائب الادارة الاعلامية الاستاذ عبدالعزيز باداس اجتماعا طارئا لمناقشة اخر استعدادت الادارة الاعلامية في انجاح الحملة التوعوية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والتي دعت لها رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.
وفي مستهل الاجتماع تحدث نائب رئيس الادارة الاعلامية الاستاذ عبدالعزيز باداس عن اهمية الدور الاعلامي التوعوي التثقيفي للوقاية من فيروس كورونا.
والتاكيد على تنسيق العمل المشترك مع منظمات المجتمع المدني في زنجبار وخنفر والجهات ذات العلاقة لإنجاح الحملة التوعوية لمجابهة هذا الوباء جنباً إلى جنب لذوي العلاقه والناشطين.
وعبر الأستاذ باداس عن جهود رئيس القيادة المحلية بانتقالي ابين العميد عبدالله الحوتري وكذلك جهود رئيس الادارة الاعلامية الاستاذ علي صالح الجعدني لدورهما الفاعل بتفعيل دور الادارة الاعلامية وانجاح الحملة التوعوية لمجابهة وباء كورونا المستجد  داعيا الجميع الى التكاتف والتقيد بالتعليمات والارشادات الخاصة بالحملة التوعوية وتنسيقها على أرض الواقع.
وخرج الاجتماع بعدد من المقترحات والتوصيات التي منشانها تهدف الى انجاح الحملة التوعوية في عاصمة المحافظة زنجبار كاخطوة أولية وعموم المديريات.
من جانبه قام نائب رئيس الإدارة الإعلامية الأستاذ عبدالعزيز باداس بزيارة لبعض الجهات المختصة والمؤسسات المجتمعية والناشطين لتضافر الجهود والاستعداد ميدانيا لأي طارئ لو سمح الله.
الإدارة الإعلامية

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