تنفيذية إنتقالي سيئون تعقد لقاء هام مع القطاع النسوي بالمديرية

نظمت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بمديرية سيئون لقاء هام مع القطاع النسوي بحضور أعضاء الجمعية الوطنية الاستاذة زهراء عبد فرج والاستاذة شفاء الجنيد.

وفي بداية اللقاء رحب نائب رئيس القيادة بمديرية سيئون الاستاذ احمد الحامد بالحاضرين، شاكرا لهم الحضور وتلبية الدعوة ، ناقلا لهم تحيات اللواء عيدروس قاسم الزبيدي وأعضاء هيئة الرئاسة واللواء الركن احمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية والدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر رئيس القيادة المحلية بالمحافظة ورئيس القيادة المحلية بسيئون المحامي طاهر باعباد.

وناقش اللقاء ضرورة تفعيل دور المرأة في نشاط القيادة المحلية ودخولها في العضويه من خلال التوسعة الحالية في قيادة المحافظة والمديرية والمراكز المحلية للاحياء السكنية وإعداد مقترحات وبرامج للنشاطات النسوية في المديرية واستعراض جهود المجلس الإنتقالي في الوصول الى مخرجات محادثات جدة وتوقيع اتفاقية الرياض.

وأكد الحامد على ضرورة تفعيل القطاع النسوي واعطاء لهن المهام من خلال تكوين فريق خاص بدائرة المرأة والطفل في الايام القادمة للنهوض بعمل هذه الدائرة من خلال تقديم المقترحات لإدراجه ضمن خطة القيادة المحلية للعام القادم،مشيرا ان هذا اللقاء يأتي تنفيذا لخطة عمل الهيئة التنفيذية لشهر نوفمبر.

وطالبن الحاضرات تفعيل نشاط إدارة المرأة والطفل وأعطاها أهمية من قبل قيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي ،موكدات استعدادهن في تسيير عمل هذه الإدارة وتطوير عملها وفق مهام الهيئة التنفيذية لخدمة القطاع النسوي في المديرية.