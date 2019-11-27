عدن الغد

تنفيذية إنتقالي سيئون تنفذ دورة تدريبية لأعضاء لجان الأمن المجتمعي في المديرية

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تنفيذية إنتقالي سيئون تنفذ دورة تدريبية لأعضاء لجان الأمن المجتمعي في المديرية

نفذت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بمديرية سيئون دورة تدريبية لاعضاء القيادة ولجان المراكز المحلية حول أساسيات تنفيذ مهام الأمن المجتمعي في الاحياء السكنية بالمديرية.

وتهدف الدورة التي قدمها المحاضر الاستاذ احمد الحامد نائب رئيس القيادة المحلية بمديرية سيئون الى توعية مسؤولين الأمن المجتمعي في المراكز المحليه في الاحياء السكنية الى التقارب والاندماج مع فئات المجتمع وخلق ترابط بما يضمن تحقيق اهداف المجلس الانتقالي الجنوبي في مجال الامن والحفاظ على الموارد البشرية من المخاطر والتهديدات وتجنب الاختلالات الامنية وفض النزاعات بين المواطنين.
وفي افتتاح الدورة أكد الحامد حرص القيادة المحلية في تأهيل الكوادر العاملة في القيادة واللجان المحلية لتحسين الاداء التنظيمي والجماهيري والأمني ، مبينا ان تنفيذ الدورة تاتي ضمن الخطة السنوية للقيادة المحلية والهيئة التنفيذية لتساهم في رفع قدرات العاملين في لجان المراكز المحلية بالمديرية.

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عدن الغد

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