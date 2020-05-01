تنفيذية إنتقالي سيحوت تعقد إجتماعها الدوري لشهر أبريل

عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بمديرية سيحوت محافظة المهرة إجتماعها الدوري لشهر أبريل برئاسة الأستاذ /علي جمعان عويض رئيس القيادة المحلية وبحضور أعضاء الهيئة التنفيذية للمجلس حيث رحب بالحضور، وتمحورت نقاط الاجتماع حول الآتي :

١ـ تأييد بيان المجلس للإدارة الذاتية للجنوب .

٢ـ تقييم عمل المجلس لشهر مارس.

٣ـ استكمال رفع كشوفات الأحياء المتأخرة للأسر المحتاجة.

شدد الأستاذ علي جمعان عويض رئيس القيادة المحلية للمجلس على أهمية المرحلة الراهنة وما يمر به الوطن من أحداث متسارعة تستلزم من الجميع الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية الجنوبية والعمل من أجل الوطن والمواطن وفي خضم هذه الأوضاع المعيشية الصعبة ومايعانيه الشعب من تردي للخدمات الأساسية والحد الأدنى للعيش الكريم فإننا نعلن تأييدنا الكامل ومباركتنا للقرار التاريخي والشجاع في عام إدارة الدولة الصادر عن قيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي برئاسة الأخ القائد/عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي والذي أتى في الوقت المناسب والمتمثل في إعلان حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية من أجل تسيير مصالح المواطنين في ظل تخلي حكومة الشرعية عن القيام بدورها تجاه الوطن والمواطنين.

كما جرى في الإجتماع مناقشة عمل المجلس لشهر مارس وتقييم الحملة التي أطلقها المجلس الإنتقالي الجنوبي للتوعية والوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد والتي تم فيها النزول إلى مستشفى سيحوت الريفي وتوزيع المعقمات والكمامات على الكادر الطبي المتواجد في المستشفى ، وفي ما يخص كشوفات الأحياء للأسر المحتاجة شدد الأستاذ علي جمعان على سرعة إستكمال الكشوفات المتأخرة ليتم وضعها في قاعدة البيانات الخاصة بالأسر المحتاجة وذوي الاحتياجات الخاصة.