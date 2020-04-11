تنفيذية إنتقالي لودر تعقد اجتماعها الاول لشهر أبريل 2020

عقدت الهيئة التنفيذية لإنتقالي لودر اجتماعها الدوري الاول لشهر أبريل صباح اليوم السبت برئاسة رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي م/لودر عباس ناصر السقاف وذلك لمناقشة عدداً من القضايا المدرجة في جدول اعماله منها قراءة المحضر السابق، وتقييم عمل الهئية التنفيذية للفصل الاول ، والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيد السياسي والعسكري ،والاحداث الجارية الذي شهدتها المديرية مجدداً بالقصف الصاروخي من قبل مليشيات الحوثي على لواء الاماجد الذي راح ضحيتها شهيداً وجرحى.

وبدأ الاجتماع بكلمة رئيس المجلس عباس السقاف الذي إكد على ان المرحلة القادمة تتطلب مننا جميعاً الوقوف صفً واحداً لمجابهة فيروس كورونا الجائحة الذي يعصف بكل شعوب العالم دون استثناء.

وأشار السقاف إلى إتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية ولعمل بالارشادات الوقائية للحماية من فيروس كورونا حتى يرفع الله عنا هذا البلاء.

وشدد السقاف على التصدي وعدم السماح للفاشلين بنشر الدعايات المقرضة لاحباط معنويات مقاتلينا الابطال الذي يتقدموا الصفوف الاولى لمحاربة المد الايراني .

وتطرق الاجتماع الى سُبل تعزيز العمل التنظيمي مع ما يتطلب مننا القيام بها وفقاً للخطط والانشطة المقبله.

حيث اعطى الاجتماع كافة الحلول للمتفرقات الاخرى وإتخاذ التدابير الممكنه للمتغيرات للاحداث المتسارعة .

وشدد الاجتماع على المضي قدماً بالاهداف الراسخة لتطلعات شعبنا الجنوبي بالتحرير والاستقلال الكامل السيادة الوطنية للجنوب.