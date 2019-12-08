تنفيذية انتقالي الضالع تقر الخطة السنوية لـ2020

عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة الضالع صباح اليوم الاحد 8 ديسمبر 2019م اجتماعها الدوري برئاسة رئيس القيادة المحلية الاخ العميد عبدالله مهدي سعيد ، بحضور الاستاذ قاسم صالح ناجي نائب رئيس القيادة المحلية بالمحافظة .

وكرس الاجتماع مناقشة مشروع التقرير العام الخاص بأعمال وأنشطة المجلس المنفذة خلال العام 2019م ، ومشروع خطة عمل المجلس للعام القادم 2020م وتحديد موعد انعقاد الاجتماع الدوري القادم للقيادة المحلية .

وناقش المجتمعون مستجدات الوضع الراهن على مستوى الضالع خاصة والجنوب عامة. وقرأ رئيس القيادة المحلية العميد عبدالله مهدي ، جدول الاجتماع وصادق عليه الحاضرين بالأجماع .

والقى العميد مهدي كلمة مختصره رحب من خلالها بالحاضرين وحيا فيهم روح الحماس والتفاعل والتجاوب مع مختلف القضايا الانتقالية والوطنية الجنوبية ، مضيفا بالقول : نحن في الايام الاخيرة من العام 2019م الذي نفذنا خلاله بجهودنا المشتركة اعمالا كثيرة في مختلف جوانب الحياة وحققنا نجاحات نعتبرها مشجعه مقارنة مع وضع الحرب المسلحة المفروضة علينا في الضالع ، ويقف الانتقالي في المحافظة بمقدمة صفوف مقاتليها.

وثمن مهيدي شجاعة وصمود واستبسال وتضحيات كافة مقاتلي الضالع في چبهات الضالع وفي غيرها من جبهات الجنوب، موضحا بأن الامور تمضي الى الامام بشكل عام ، وتتطلب منا ان نكون في يقظة دائمه ولا نغفل لحظة واحدة ونتهيأ لكافة الاحتمالات ،

مشيدا بالجهود الخيرة والطيبة لدول التحالف العربي وبما تقوم فيه القيادة السياسية الجنوبية برئاسة اللواء الركن عيدروس قاسم الزبيدي في سبيل استكمال تحرير الجنوب واستعادة دولته حره مستقله كاملة السيادة ، ثم بدأ الرئيس بقراءة مشروع التقرير العام الخاص بأعمال المجلس للعام 2019م ومشروع خطة عمل المجلس للعام 2020م وبعد القراءة تم مناقشتها باستفاضه من قبل المجتمعين واغنائها بالملاحظات القيمة والإيجابية .

وقبل ان يختتم الاجتماع أعماله صادق الحاضرين على التقرير السنوي لعام 2019م وعلى خطة المجلس للعام القادم 2020م وحدد موعد عقد الاجتماع الكامل للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة الضالع

عبدالكريم النعوي