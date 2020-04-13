عدن الغد

تنفيذية انتقالي المهرة تعقد اجتماعاً استثنائياً

13 أبريل، 2020
0
تنفيذية انتقالي المهرة تعقد اجتماعاً استثنائياً

عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة المهرة، اجتماعاً استثنائياً، اليوم الأحد، برئاسة حسّان مهدي بلحاف، نائب رئيس القيادة.
وواقف الاجتماع أمام العديد من التطورات المتعلقة بمواجهة وباء كورونا المستجد في المحافظة، بالإضافة إلى مصفوفة مقترحات لتعزيز الاستعدادات المتخذة لمجابهة هذا الوباء الخطير قبيل تقديمها للجهات ذات العلاقة.
واستعرض الاجتماع، الأنشطة المنفذة من قبل فريق إدارة أزمة كورونا التابع للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي في المحافظة خلال الفترة الماضية، وكذا خطة العمل للفترة القادمة، للمساهمة في جهود التصدي للجائحة واحتياجاتها الضرورية لتنفيذ تلك النشاطات.
وأقر الاجتماع عدداً من القرارات والتكليفات المتعلقة بتعزيز العمل الداخلي والأنشطة.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
اجتماعا استثنائيا المهرة انتقالي تعقد تنفيذية

إقرا أيضا

Photo of رئيس ثوري الحواشب يدعو المواطنين الى الإبتعاد عن اماكن الإزدحام لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

رئيس ثوري الحواشب يدعو المواطنين الى الإبتعاد عن اماكن الإزدحام لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

13 أبريل، 2020
Photo of وزارة الصحة تناقش استعداداتها لمواجهة فيروس كورونا

وزارة الصحة تناقش استعداداتها لمواجهة فيروس كورونا

13 أبريل، 2020
Photo of مدير عام صندوق النظافة بأبين يدشن حملة نظافة واسعة

مدير عام صندوق النظافة بأبين يدشن حملة نظافة واسعة

13 أبريل، 2020
Photo of الوكيل المساعد لوزارة الصحة تُقيّم المساعدات الطبية بمستشفى الجمهورية عدن لمجابهة كورونا

الوكيل المساعد لوزارة الصحة تُقيّم المساعدات الطبية بمستشفى الجمهورية عدن لمجابهة كورونا

13 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق