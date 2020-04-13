تنفيذية انتقالي المهرة تعقد اجتماعاً استثنائياً

عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة المهرة، اجتماعاً استثنائياً، اليوم الأحد، برئاسة حسّان مهدي بلحاف، نائب رئيس القيادة.

وواقف الاجتماع أمام العديد من التطورات المتعلقة بمواجهة وباء كورونا المستجد في المحافظة، بالإضافة إلى مصفوفة مقترحات لتعزيز الاستعدادات المتخذة لمجابهة هذا الوباء الخطير قبيل تقديمها للجهات ذات العلاقة.

واستعرض الاجتماع، الأنشطة المنفذة من قبل فريق إدارة أزمة كورونا التابع للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي في المحافظة خلال الفترة الماضية، وكذا خطة العمل للفترة القادمة، للمساهمة في جهود التصدي للجائحة واحتياجاتها الضرورية لتنفيذ تلك النشاطات.

وأقر الاجتماع عدداً من القرارات والتكليفات المتعلقة بتعزيز العمل الداخلي والأنشطة.