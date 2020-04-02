4 مايو

تنفيذية انتقالي جردان شبوة تعقد اجتماعها الدوري

2 أبريل، 2020
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اخبار وتقارير

الخميس – 02 أبريل 2020 – الساعة 11:42 م بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / خاص


عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية جردان بمحافظة شبوة، اليوم الخميس اجتماعها الدوري، برئاسة الأستاذ مرعي علي جازع رئيس القيادة المحلية بالمديرية .
واستهل الاجتماع بكلمة لرئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمديرية، نقل من خلالها للحاضرين تحيات القيادة المحلية بالمحافظة ممثلة بالشيخ علي محسن السليماني، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة .
واطلع جازع الحاضرين على نتائج زيارة رئيس القيادة المحلية بالمحافظة للمديرية الأسبوع الماضي .
وناقش الحاضرون توجيهات القيادة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي بشأن تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأهمية إشراف القيادة المحلية بالمديرية على توجيه المواطنين بالالتزام بأخذ الاحتياطات اللازمة وإرشاد المواطنين لمنع ومواجهة تفشي انتشاره، وحثهم على مواصلة العمل والنزول للمراكز وتوجيه النصح والإرشاد وتوعية الأهالي في جميع مراكز المديرية حفاظا على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد .
وفي الجانب التنظيمي تطرق الاجتماع إلى سُبل تعزيز العمل التنظيمي والتغلب على أوجه القصور في الجانب الإداري والتنظيمي، ومعالجة تقصير بعض مدراء إدارات الهيئة التنفيذية.


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