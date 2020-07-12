تنفيذية انتقالي خنفر تناقش قضية تعثر مرتبات العسكريين الجنوبيين

4 مايو / خاص



عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية خنفر بمحافظة أبين، اليوم السبت اجتماعها الدوري لشهر يوليو، برئاسة فيصل باعرفة رئيس القيادة المحلية .

واستعرض الاجتماع تقرير نشاط الهيئة التنفيذية للفترة “يناير- يونيو” 2020 والمصادقة عليه مع أخذ الملاحظات المقدمة من قبل الأعضاء.

كما تمت قراءة تقريري إدارة الوعظ والإرشاد، والإدارة السياسية ومناقشتهما والمصادقة عليهما مع أخذ بالملاحظات.

ووقف الاجتماع أمام جملة من المواضيع الهامة، أبرزها تتعثر صرف مرتبات الجيش والأمن الجنوبيين، حيث أوصت قيادة انتقالي خنفر، بضرورة الضغط على البنك المركزي لدفع المرتبات في أسرع وقت ممكن.

وتطرق الاجتماع إلى بعض المستجدات على الصعيد السياسي والعسكري والخدمي وانعكاساته على مستوى معيشة المواطنين بالمديرية والمحافظة على حدٍ سواء، وشدد الاجتماع على اللجان الخدمية بضرورة تفعيل نشاطها الميداني والنزول المستمر لإدارات ومكاتب السلطة المحلية بالمديرية لتحسين مستوى الخدمات، وكذا تفعيل نشاط المراكز مع قضايا المجتمع وفقاً لاختصاص كل منطقة.