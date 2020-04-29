تنفيذية انتقالي زنجبار تعقد اجتماعها الدوري الثاني لشهر ابريل

أبين( المندب نيوز ) خاص

عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي مديرية زنجبار اجتماعها الدوري الثاني لشهر ابريل مساء اليوم ، بمقر المجلس في المديرية بحضور رئيس المجلس العقيد صالح ناصر عبدالله ابوعبدين ونائبه الاخ عبدالله ناصر الحيف.

وفي مستهل الاجتماع رحب العقيد ابوعبدين بكافة أعضاء الهيئة التنفيذية، شاكرا لهم حضورهم وتفاعلهم تجاه قضيتهم الوطنية والتزامهم بالحضور في كافة اجتماعات الهيئة الدورية والاستثنائية.

وخلال اللقاء تطرق ابوعبدين ، لبيان القيادة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة اللواء القائد عيدروس قاسم الزبيدي وإعلان الادارة الذاتية للجنوب ، لافتا ان قرار القيادة السياسية هو قرار ايجابي وخطوة الئ الامام نحو التمكين ونعلن تاييدنا ومباركتنا لكافة القرارات المتخذه من قبل قيادتنا السياسية في المجلس الانتقالي لثقتنا الكبيرة في حكمتها وتعاملها مع كافة الاحداث والمتغيرات السياسية والتي تصب في خدمة الجنوب وشعبه ارضا وهوية وتاريخ.

وتطرقت الهيئة التنفيذية في اجتماعها لمناقشة بيان المجلس الانتقالي في إعلان الإدارة الذاتية للجنوب وكيفية التعامل والتنفيذ علئ ارض الواقع والتنسيق مع القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة ابين العميد عبدالله الحوتري ووضع خطة عمل مشتركة للتنفيذ.

كما نوقش في اللقاء كافة الجوانب الامنية في المديرية وعملية تعزيزها فيما يخدم الصالح العام من خلال التنسيق الامني مع كافة القوات الامنية في العاصمة زنجبار .

وفي ختام اللقاء وجهت الهيئة التنفيذية رسالة شكر لرئيس القيادة المحلية في المجلس الانتقالي بالمحافظة العميد الحوتري ، محيية اياه على كافة الجهود المبذولة التي يقوم بها ونزولاته الميدانية والتي من شأنها تسهم في تفعيل تنفيذ الادارة الذاتية