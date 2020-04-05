تنفيذية انتقالي عسيلان بشبوة تعقد اجتماعاً استثنائياً لتفعيل العمل الجماهيري

عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة اليوم الأحد، اجتماعا استثنائيا، برئاسة الشيخ مبارك الحجري، رئيس القيادة المحلية بالمديرية

واستهل الاجتماع بكلمة ترحيبية لرئيس القيادة المحلية بالمديرية، نقل من خلالها تحيات رئيس القيادة المحلية بالمحافظة، الشيخ علي محسن السليماني، مطلعا إياهم على توجيهات القيادة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بشأن تداعيات انتشار فيروس كورونا المحدق بمجتمعنا من جميع النواحي، وأهمية توعية وإرشاد المواطنين بالالتزام باخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من هذا الوباء في حال تفشيه في بلادنا .

وحث رئيس انتقالي عسيلان على ضرورة، مواصلة العمل والنزول للمراكز وتوجيه النصح والإرشاد وتوعية الأهالي في جميع مراكز المديرية حفاظاً على سلامتهم من خطورة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

كما تطرق الاجتماع إلى سُبل تفعيل العمل الجماهيري والاعلامي والمجتمعي مما يعزز مكانة المجلس، وكذا تكملة تدشين المراكز المتبقية في المديرية .