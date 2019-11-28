عدن 24

تنفيذية انتقالي لحج تعقد اجتماعها الدوري وتناقش دليل إعداد الخطة للعام للعام ٢٠٢٠

عدن 24 عدن 24 منذ 25 دقيقة
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عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي يومنا هذا الخميس ٢٨ نوفمبر اجتماعها الدوري برئاسة المحامي رمزي الشعيبي رئيس القيادة القيادة المحلية.
وفي الاجتماع الذي عقد بقاعة القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الحنوبي بالمحافظة افتتح الاجتماع رئيس القيادة المحلية مستعرضا جدول الاجتماع و نتائج الاجتماع السابق للهيئة التنفيذية -الدورة الأولى- نوفمبر ٢٠١٩.
بعدها استعرض الشعييي التعميم السياسي الصادر عن الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي .
كما وناقش الاجتماع مشروع المهام الآنية ذات الاستمرارية للعام ٢٠٢٠ .واستعراض دليل إعداد الخطة السنوية للعام ٢٠٢٠
بعدها ترك المجال للمجتمعين لمناقشة ما عرض وطرح الأراء والمقترحات ،
اختتم الاجتماع بعدد من التوصيات مرفوعة لذات الشأن.
حضر الاجتماع نائب رئيس القيادة المحلية بالمحافظة أحمد محمد العماد ومستشار رئيس القيادة المحلية اللواء علي حسن زكي

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عدن 24

عدن 24

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