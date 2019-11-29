تنفيذية انتقالي لحج تناقش دليل إعداد خطة العام ٢٠٢٠ م

4 مايو / خاص

عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الخميس اجتماعها الدوري برئاسة المحامي رمزي الشعيبي رئيس القيادة القيادة المحلية.

وفي الاجتماع الذي عقد بمقر القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة استعرض رئيس القيادة المحلية جدول الاجتماع و نتائج الاجتماع السابق للهيئة التنفيذية -الدورة الأولى- نوفمبر ٢٠١٩ م .

وتطرق الشعيبي الى التعميم السياسي الصادر عن الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي .

كما وناقش الاجتماع مشروع المهام الآنية ذات الاستمرارية للعام ٢٠٢٠ .. واستعراض دليل إعداد الخطة السنوية للعام ٢٠٢٠ .

بعدها ترك المجال للمجتمعين لمناقشة ما عرض وطرح الأراء والمقترحات .

واختتم الاجتماع بعدد من التوصيات مرفوعة لذات الشأن.

حضر الاجتماع نائب رئيس القيادة المحلية بالمحافظة أحمد محمد العماد ومستشار رئيس القيادة المحلية اللواء علي حسن زكي.