4 مايو

تنفيذية انتقالي مودية تعقد اجتماعها الدوري لشهر نوفمبر

4 مايو 4 مايو منذ 4 دقائق
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عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية مودية في محافظة أبين، اجتماعها الدوري برئاسة محمد سالم طالب، نائب رئيس القيادة المحلية.

وفي مستهل الاجتماع، رحب نائب رئيس القيادة المحلية بالحاضرين من أعضاء الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية، شاكرا جهودهم المبذولة في الارتقاء بالعمل التنظيمي إلى الأفضل، ومثمناً حرصهم على تذليل الصعاب التي تواجه العمل أثناء تنفيذه .

عقب ذلك، تمت قراءة المحضر السابق والمهام التي تم إنجازها خلال الشهر الماضي، وما واجه سير العمل من صعوبات، وكذا استعراض المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع الحالي.

ووقف الاجتماع أمام عدد من المواضيع، منها عملية استكمال إشهار باقي المراكز المحلية بالمديرية، وفقا للخطة المقدمة من القيادة المحلية في المحافظة، وكذا الفعاليات التي تتعلق بالأنشطة الثقافية والرياضية والدعوية واللقاءات المجتمعية.

وبعد مناقشات مستفيضة من قبل المجتمعين، والرد والتعقيب والتعقيب عليها من قبل نائب رئيس القيادة المحلية، خرج الاجتماع بجملة من القرارات والتوصيات، وتم المصادقة عليها من قبل الهيئة التنفيذية.

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اجتماعها الدوري انتقالي تعقد تنفيذية لشهر مودية نوفمبر

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