عدن الغد

تنفيذي أمانة العاصمة: المليشيا الانقلابية تستغل ازمة الغاز المنزلي في السوق السوداء

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 7 دقائق
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تنفيذي أمانة العاصمة: المليشيا الانقلابية تستغل ازمة الغاز المنزلي في السوق السوداء

ناقش المكتب التنفيذي لأمانة العاصمة في اجتماعه، اليوم، برئاسة وزير الدولة أمين العاصمة، اللواء عبد الغني حفظ الله جميل، اسباب استمرار أزمة الغاز المنزلي في مديريات الأمانة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.
 
واستعرض الاجتماع أسباب الأزمة وفي مقدمتها استمرار شركة الغاز في تموين محطات مغلقة وأخرى وهمية بحصص منتظمة رغم توجيهات عليا بوقف حصص هذه المحطات.
 
وحذر المكتب  من استمرار تموين محطات وهمية يخدم  مليشيا الحوثي التي تتخذ السوق السوداء، مصدرا لتمويل حربها الظالمة على أبناء الشعب اليمني.
 
وأهاب المكتب التنفيذي بالجهات ذات العلاقة التدخل لوقف تموين تلك المحطات ومنع العبث بالخدمات الأساسية للمواطنين.

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عدن الغد

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