تنفيذي التواهي يطالب مأمور المديرية بالعدول عن استقالته والعودة إلى العمل

طالب مدراء فروع المكاتب التنفيذية بمديرية التواهي في العاصمة عدن، مدير عام المديرية عبد الحميد ناصر الشعيبي بالعدول عن استقالته التي قدمها إلى محافظ المحافظة احمد سالمين ربيع.

وقد أكد مدراء فروع المكاتب التنفيذية و رؤوساء الاقسام بمديرية التواهي في رسالة مشتركة لهم وجهوا نسخة منها إلى محافظ المحافظة، رفضهم لاستقالة مدير عام المديرية وتمسكهم به .. مطالبين المحافظ برفض طلب الاستقالة هذه والزام المدير العام بالعودة إلى عمله نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

وجاء في نص الرسالة المشتركة الصادرة عن مدراء و رؤساء الأقسام في المديرية ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم..

الاخ/ احمد سالمين

محافظ محافظة عدن المحترم,

تحية طيبة…

الموضوع/ عدم قبول استقالة مدير عام مديرية التواهي

نحن مدراء فروع المكاتب التنفيذية في مديرية التواهي ورؤساء كافة الاقسام والادارات، نطلب منكم عدم قبول استقالة المدير العام عبد الحميد الشعيبي، نظرا لأن المصلحة العامة تقتضي بقاء الاخ المدير العام في هذه الفترة الصعبة لقيادة العمل في المديرية، وذلك لما لمسناه منه من حرص على المال العام والتفاني في تنفيذ المشاريع والاشراف عليها والانضباط الوظيفي في المديرية ، متمنيين منكم قبول طلبنا هذا والزام المدير العام بالعودة.

لكم منا جزيل الشكر والتقدير..





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