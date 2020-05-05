المشهد العربي

تنفيذي الشحر يبحث توفير الكهرباء والمياه للمواطنين

5 مايو، 2020
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طالب المكتب التنفيذي لمديرية الشحر بترشيد استهلاك التيار الكهربائي، وتوجيه حملات لمنع الربط العشوائي، واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين، وإعادة ترتيب وضع قسم الطوارئ بمؤسسة المياه بما يضمن إيصال المياه للمواطنين بانتظام وفق البرنامج المعد.

ودعا إلى سرعة تشكيل فريق الكشافة والمرشدات بالمديرية من قبل مكتب الشباب والرياضة، وتكليف مدير مركز الحامي والمقد بترتيب برنامج الطفي وعمل آلية تنظيمية لتقسيم الحامي وفق برنامج معد.

جاء ذلك في اجتماع تنفيذي الشحر في دورته الرابعة لشهر أبريل2020، حيث ناقش تقارير مكتب فرع كهرباء الشحر وميناء الشحر والشباب والرياضة والمعهد الوطني .

وناقش الاجتماع المشاكل الخدماتية التي تعانيها المديرية، ومتابعة تكاليف المحضر السابق، ومدى تنفيذها.

وأعرب المكتب التنفيذي عن شكره لطواقم مؤسسة الكهرباء بالمديرية على جهودهم المبذولة في حل مشاكل التيار الكهربائي.

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