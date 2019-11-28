تنفيذي حالمين يعقد اجتماعه الدوري برئاسة مدير عام المديرية 

خبر من /عباس الجعشاني



عقد المكتب التنفيذي بمديرية حالمين م لحج صباح اليوم الأربعاء الموافق 27نوفمبر 2019م اجتماعه الدوري للعام 2019م بمكتب التربية بالمجمع التربوي بحبيل الريدة برئاسة الاستاذ عبدالفتاح حسين حيدره مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي



وفي مستهل الاجتماع رحب المدير العام بجميع أعضاء المكتب التنفيذي متمنيا لهم دوام التوفيق في أداء واجبهم والارتقاء في خدمة مكاتبهم وسلاسة عملها في خدمة المواطنين مثمنا الجهود المبذولة في القيام بمهامهم وطالبهم ببذل المزيد من الجهود لما من شأنه رفع مستوى الأداء بالعمل والإنجاز



وفي الاجتماع تم استعراض محضر الاجتماع السابق وماتم تنفيذه وأقراره وكذلك استعرض جدول اعمال الاجتماع والتعاميم الواردة من المحافظة منها المتعلقة بالإيرادات المالية.



كما ناقش الاجتماع عدد من القضايا المتعلقة بالجوانب التربوية والصحية والخدمية وكذلك المستجدات الآنية بعاصمة المديرية حبيل الريدة منها جهود المتابعة في الحد من العشوائيات في المباني السكنية والسطو على المساحات والشوارع العامة والعمل على ضبط جميع المخالفين ومحاسبتهم بالتنسيق مع إدارة الأمن كما تم تقييم عمل إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني بالمديرية وضرورة تفعيلها ومراقبة أداء عملها



حيث بينت جميع تقارير المكاتب المدرجة ابرز الأعمال والأنشطة وكذلك الصعوبات ومستوى تقديمها للمواطنين وتم إتخاذ عدد من القرارات والتوصيات من شأنها تحسين عمل تلك المكاتب



هذا وخرج الاجتماع بجملة من القرارات والتوصيات الهادفة لرفع مستوى العمل للمكاتب التنفيذية بالمديرية اهمها تكليف مدراء الاشغال والأراضي برفع تقرير مفصل يتضمن جميع المخالفات والعراقيل والصعوبات التي تواجههم وكذلك تفعيل دور الأمن بخصوص ضبط الباسطين على أراضي الدولة وتفعيل عمل إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني