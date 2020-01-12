اليمن العربي

تنفيذي ساحل حضرموت يشدد على حصر المشاريع الاستثمارية وتوصيفها

13 يناير، 2020
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شدد المكتب التنفيذي بساحل حضرموت في اجتماعه اليوم بالمكلا برئاسة وكيل المحافظة عمرو بن حبريش على ضرورة حصر جميع المشاريع الاستثمارية وتوصيفها ورفع بياناتها الكاملة في مدة أقصاها شهر واحد.

 

واستمع المكتب من وكيل المحافظة لشؤون الساحل والهضبة الدكتور سعيد عثمان العمودي إلى ملخص حول ما توصلت إليه اللجنة التي شكلها المكتب التنفيذي في اجتماعه السابق بشأن مشاريع الاستثمار.

 

وناقش الاجتماع تقارير عن نشاط مكتب الخدمة المدنية والتأمينات، ونتائج نزولاته على المرافق الحكومية، وآخر عن مكتب التعليم الفني والتدريب المهني، بالإضافة إلى نشاط إذاعة المكلا والإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وخطة اجتماعات المكتب التنفيذي للعام الجديد ٢٠٢٠م.

 

وتطرق الإجتماع إلى اشكالبات تفريغ باخرة المازوت المخصصة للكهرباء وعدم دخولها إلى رصيف ميناء المكلا، مؤكدًا على ضرورة إيجاد آلية واضحة تسهم في تسهيل هذه الإجراءات ومعالجة الاشكاليات اولا بأول بما لا يؤثر على خدمات الكهرباء واستقرارها للمواطنين.

 

وأوصى بتشكيل لجنة تضم فرع شركة النفط ومؤسسة موانئ البحر العربي ومكتب الشؤون القانونية والأمن لتدارس ذلك واتخاذ المعالجات المنآسبة بشأنها .

 

كما استمع المكتب التنفيذي من المدير العام لمؤسسة الإتصالات السلكية واللا سلكية عن أسباب انقطاعات شبكة الإنترنت على المشتركين وسبل الإرتقاء بخدمات الاتصالات بالمحافظة.

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