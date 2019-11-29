تنفيذي نقابة عمال البلديات يناشد رئيس الجمهورية والوزراء بالتدخل العاجل بشأن مطالب العاملين في صندوق النظافة

عدن (المندب نيوز )خاص

تقدم المكتب التنفيذي للنقابة العامة لعمال البلديات والاسكان بمناشدة عاجلة الى كل من الاخ رئيس الجمهورية والاخ رئيس الوزراء ، ناشدهم من خلالها بسرعة التدخل والتكرم بالتوجيه لمن يلزم بشأن تلبية مطالب العاملين الحقوقية والمشروعة والتي كان قد تضمنها آخر بيان نقابي صادر عن المكتب التنفيذي للنقابة بتاريخ 13 نوفمبر الجاري 2019م .

واضاف المكتب التنفيذي للنقابة في بيانه النقابي الهام والعاجل الذي صدر عنه يوم أمس ( الخميس ) بقوله : ” من جانب اخر فإننا في المكتب التنفيذي للنقابة نعتبر ماجاء في هذا البيان اخلاء لمسئوليتنا من تدهور الاوضاع البيئية ، ونحمل ادارة صندوق النظافة كامل المسئولية عن ماقد لحق بالعاملين والنقابيين المنضويين في النقابة العامة للبلديات والاسكان من ملاحقات وتهديدات طالتهم او قد تطالهم في ظل استمرار حالة الاضراب والذي لن يتم رفعه حتى يتم تحقيق مطالب العاملين الحقوقية المشروعة ” .

وفي ختام البيان اشاد المكتب التنفيذي للنقابة بموقف العاملين ، داعيا اياهم للتلاحم والتعاضد والتحلي بروح المسئولية والدفاع عن قضيتهم ومطالبهم العادلة الى آخر لحظة ، مع الدفاع عن ايضا عن كافة اصول وممتلكات الصندوق وعدم الانجرار خلف اي اعمال تحريضية او دعوات مشبوهه والالتزام في ذات الوقت بالنظام والقانون ، على الرغم من استمرار ماوصفه بتعنت ادارة صندوق النظافة ورفضها الجلوس للحوار ومناقشة المطالب المقدمة لها بحسب اخر بيان نقابي صادر عن المكتب التنفيذي للنقابة .

الجدير بالذكر ان البيان النقابي الاخير للنقابة قد جاء صدوره بحسب ماورد في فقراته – استنادا لبيان النقابة السابق والصادر بتاريخ 3 نوفمبر من العام الجاري 2019م والذي تضمن دعوة العاملين لتنفيذ اضراب عام وشامل منذ يوم الاحد الموافق 17 نوفمبر 2019م وذلك عقب استنفاذ النقابة كافة الوسائل التي هدفت لفتح قنوات حوار مع ادارة صندوق النظافة بشأن بعض المطالب الحقوقية للعاملين في الصندوق .