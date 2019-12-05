كريتر سكاي

تنفيذي وادي حضرموت يقر الموازنة المالية للعام 2020م وخطة المكتب التنفيذي

5 ديسمبر، 2019
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كريتر سكاي/خاص

أقر المكتب التنفيذي بوادي حضرموت والصحراء ، اليوم ، برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري، الموازنة المالية للعام 2020م وخطة المكتب التنفيذي ، ومشروع البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية لمديريات الوادي والصحراء للعام 2020م.

وأكد وكيل المحافظة في الاجتماع الذي حضره وكلاء المحافظة المساعدين المهندس هشام السعيدي وعبد الهادي التميمي ومحمد الصيعري ، وقائد المنطقة العسكرية الاولى اللواء الركن صالح طيمس ومدير عام الامن بالوادي والصحراء العميد مبارك العوبثاني ،على أهمية التقيد بالعمل المؤسسي وحسن الادارة للموارد المتاحة في وادي حضرموت ، وفق ما نصت عليه القوانين ، واللوائح المنظمة لهذه القضايا..داعيا مدراء عموم المكاتب التنفيذية الى المساهمة في تقييم سير الاعمال الجارية الممولة من حصة النفط لتفادي أي إشكاليات برزت أثناء التنفيذ .

وأشار الى ان هناك مؤشرات إيجابية لإعتماد مشروع خط الشريط الصحراوي الرابط بين مديريات ، ثمود القف ، العبر ، وعدد آخر من المشاريع الاستراتيجية في المجالات الخدمية الأساسية .

وأوضح تقرير الموازنة المالية التقديرية للعام 2020م أن إجمالي اعتمادات الموازنة بلغت 20 مليار و270 مليون ريال ، تشمل مرتبات وأجور تعاقدية ، ونفقات تشغيلية ، ومنافع اجتماعية،كما شملت الاعتمادات مشروع البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية لمديريات الوادي والصحراء للعام 2020م الذي بلغت قيمتها مليار و865 مليون .

وأوصى المكتب التنفيذي عند مناقشته تقرير عن أوضاع المركز الوطني للوثائق للعام 2018 م / 2019م ، على دعم المركز بالكوادر البشرية، وتوفير المستلزمات والأجهزة الفنية الضرورية لتنفيذ أهم مهامه ، سعيا نحو المساهمة في الحفاظ على ذاكرة التاريخ لوادي حضرموت .

كما ناقش المكتب التنفيذي تقريرين عن نشاط مكتب وزارة الثقافة بالوادي عن واقع النشاط الثقافي في وادي حضرموت ، وأوضاع مديرية تريم يشمل أداء السلطة المحلية بالمديرية ومستوى تحصيل الايرادات ، ومستوى تنفيذ المشاريع وأداء الخدمات فيها.

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