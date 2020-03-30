عدن تايم

تنفيذ حزمة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا في قطاعات خفر السواحل

30 مارس، 2020
0

وجه رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية اللواء الركن/ خالد القملي، مدراء عموم قطاعات خفر السواحل، بعمل خطة لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة في المنافذ البحرية الواقعة تحت السيطرة لمواجهة وباء كورونا.

وشدد اللواء القملي، في مذكرته الصادرة بتاريخ 23/3/2020، على ضرورة منع التجمعات غير اللازمة للقوة العاملة وأهمية تقييد وحصر حركة قوارب الصيد والخدمات والزعائم التجارية والتنسيق أولاً بأول مع الجهات ذات العلاقة كالموانئ والصحة والسلطة المحلية لإجراءات الفحص والحجر الصحي لأطقم وركاب تلك الزعائم .

كما أكد على أهمية توعية مكاتب الأسماك والجمعيات السمكية بضرورة التعاون بشأن هذه الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي هذا الوباء العالمي، مشددا على ضرورة الرفع بما تم تنفيذه أولاً بأول بتقارير يومية.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الإجراءات الاحترازية السواحل تنفيذ حزمة خفر في قطاعات كورونا لمواجهة من

إقرا أيضا

Photo of المهرة .. مدير مكتب الصحة يطمئن المواطنين" ويؤكد المحافظة خالية من #كورونا

المهرة .. مدير مكتب الصحة يطمئن المواطنين" ويؤكد المحافظة خالية من #كورونا

30 مارس، 2020
Photo of توجيه حكومي بسرعة البت في تسويات أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة عدن

توجيه حكومي بسرعة البت في تسويات أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة عدن

30 مارس، 2020
Photo of حضرموت.. تعاون مشترك بين مكتب الصحة وقيادة الانتقالي لمجابهة جائحة كورونا

حضرموت.. تعاون مشترك بين مكتب الصحة وقيادة الانتقالي لمجابهة جائحة كورونا

30 مارس، 2020
Photo of مصدر مسؤول يوضح حقيقة إستقالة أمين عام رئاسة الوزراء

مصدر مسؤول يوضح حقيقة إستقالة أمين عام رئاسة الوزراء

30 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق