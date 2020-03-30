تنفيذ حزمة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا في قطاعات خفر السواحل

وجه رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية اللواء الركن/ خالد القملي، مدراء عموم قطاعات خفر السواحل، بعمل خطة لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة في المنافذ البحرية الواقعة تحت السيطرة لمواجهة وباء كورونا.

وشدد اللواء القملي، في مذكرته الصادرة بتاريخ 23/3/2020، على ضرورة منع التجمعات غير اللازمة للقوة العاملة وأهمية تقييد وحصر حركة قوارب الصيد والخدمات والزعائم التجارية والتنسيق أولاً بأول مع الجهات ذات العلاقة كالموانئ والصحة والسلطة المحلية لإجراءات الفحص والحجر الصحي لأطقم وركاب تلك الزعائم .

كما أكد على أهمية توعية مكاتب الأسماك والجمعيات السمكية بضرورة التعاون بشأن هذه الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي هذا الوباء العالمي، مشددا على ضرورة الرفع بما تم تنفيذه أولاً بأول بتقارير يومية.