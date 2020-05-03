تهالك ملحوظ لطريق الوهط-الرجاع بلحج ولا بوادر لاعادة تأهيلها

أدى عبور عشرات القاطرات و المحملة بالبضائع و بشكل يومي بالطريق الممتد من مفرق الوهط بصبر تبن حتى مفرق طريق مصنع الحديد بمنطقة الرجاع .إلى تهالك الأسفلت من هذه الطريق وانتشار الحفريات فيها .

وذلك بسبب إهمال صيانة الطريق الذي تحول في الآونة الأخيرة إلى طريق دولي تمر من خلالة السيارات من مختلف الأنواع .ناهيك عن عبور القطارات المحملة بالوقود والبضائع بصورة مستمرة ودون انقطاع.

حيث تسبب تهالك هذه الطريق إلى انتشار الحفريات وتاكل جانبي الطريق .مما أدى إلى وقوع الكثير من حوادث الانقلاب والتصادم بين الآليات والمركبات .الأمر الذي أوقع العديد من الضحايا والإصابات بين المواطنين والخسائر المادية في الممتلكات الخاصة بهم.

وطالب المواطنين بضرورة صيانة هذه الطريق الدولي كونه يعتبر شريان الحياة للعديد من المحافظات والمناطق .وان بقاء هذه الطريق بهذه الصورة يهدد حياة المسافرين الذين يمرون من خلالها ليل نهار .

ويشهد الطريق الممتد من مفرق الوهط بصبر تبن حتى مفرق مصنع الحديد بالرجاع ازدحام شديد خاصة في المقطع من الذي يربط منطقة صبر إلى منطقة الوهط .زحام شديد وقت الذروة .

خاصة وان هذه الطريق الطريق تقع وسط سوق شعبي مكتظة بالمواطنين وأمام بوابات عدد من المدارس الحكومية والأهلية وهي تشكل أيضا خطرا حقيقيا على حياة المئات من التلاميذ عند ذهابهم او خروجهم من المدارس .

لذا يتوجب وضع الإشارات والإرشادات المرورية للحفاظ على سلامة الطلاب وهم من مراحل عمرية مختلفة ومعظمهم من صغار السن.