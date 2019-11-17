صحيفة الأيام

تهريب الأفارقة يتسبب بمقتل مواطن شرقي مدينة مودية

صحيفة الأيام صحيفة الأيام منذ 10 دقائق
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مودية «الأيام» خاص

ذكر مصدر محلي بمدينة مودية محافظة أبين أن خلافا وقع بين قبيلة الجعادنة فجر أمس مع أفراد من قبيلة آل مسعود أثناء دخولهم محطة الفريض الواقعة شرقي المدينة بسيارة (دينا) على متنها عدد كبير من الأفارقة.

وأضاف المصدر أن أحد العاملين في محطة البترول، ويدعى بن شداد القميشي، دخل في مشادة مع أفراد الجعادنة بعد أن طلب منهم حل خلافاتهم بعيدا عن المحطة، لكن هذا التدخل أسفر عن مشادة تحولت إلى اشتباك راح ضحيته بن شداد القميشي، وسقوط عدد من الجرحى نقلوا إلى مستشفى المدينة لتلقي العلاج.

إلى ذلك تدخلت وساطات قبلية بين آل مسعود وآل الجعادنة وتم تحديد هدنة لحل القضية.

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