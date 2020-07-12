4 مايو

تواصلاً لحالة الانفلات الامني..مقتل مواطن في سوق الخضار بشبوة

12 يوليو، 2020
0

الأحد – 12 يوليه 2020 – الساعة 12:00 م بتوقيت عدن ،،،

4مايو/ متابعات

تواصلا لحالة الانفلات الامني الذي تشهدة محافظة شبوة قتل شخص صباح اليوم الأحد، في سوق الخضار بمنطقة النصب وسط مدينة عتق بمحافظة شبوة.

وقال شهود عيان، إن مسلحين قبليين أطلقوا النار على شخص يُدعى ياسر البجري من آل معيض، حيث تسببوا في مقتله بالحال؛ وذلك على خلفية ثأر قبلي.

وتشهد محافظة شبوة منذ سيطرة مليشيا الإخوان الإرهابية عليها،انفلاتًا أمنيًا كبيراً إلى جانب عودة وقائع الثأر القبلي على المحافظة.

Advertisement

Related posts:

  1. في ظل الانفلات الأمني مجهولون يغتالون مواطن بشبوة
  2. في تواصل مسلسل الفوضى.. مقتل مواطن بشبوة
  3. في تواصل وتيرة المنازعات.. نشوب مواجهات قبلية عنيفة بشبوة
  4. عناصر الإخوان ينهبون ممتلكات المواطنين في ميفعة بشبوة
الوسوم

إقرا أيضا

Photo of خبير سعودي:استهداف جباري ومحاكمة قادة الانقلاب الحوثي مسرحيتين لتلميع صورة الاخوان

خبير سعودي:استهداف جباري ومحاكمة قادة الانقلاب الحوثي مسرحيتين لتلميع صورة الاخوان

12 يوليو، 2020
Photo of بن عيدان:مسك العصا من الوسط في قضية خروج الجنوب من الوحدة لم تعد تجدي نفعا

بن عيدان:مسك العصا من الوسط في قضية خروج الجنوب من الوحدة لم تعد تجدي نفعا

12 يوليو، 2020
Photo of نصر هرهره يكشف تناقضات بيان البنك المركزي في تأخر صرف رواتب الموظفين

نصر هرهره يكشف تناقضات بيان البنك المركزي في تأخر صرف رواتب الموظفين

12 يوليو، 2020
Photo of اللواء بن بريك يُعزي العميد علي سالم عبدالله صالح العاقل في وفاة عمه

اللواء بن بريك يُعزي العميد علي سالم عبدالله صالح العاقل في وفاة عمه

12 يوليو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق