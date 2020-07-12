تواصلاً لحالة الانفلات الامني..مقتل مواطن في سوق الخضار بشبوة

4مايو/ متابعات

تواصلا لحالة الانفلات الامني الذي تشهدة محافظة شبوة قتل شخص صباح اليوم الأحد، في سوق الخضار بمنطقة النصب وسط مدينة عتق بمحافظة شبوة.

وقال شهود عيان، إن مسلحين قبليين أطلقوا النار على شخص يُدعى ياسر البجري من آل معيض، حيث تسببوا في مقتله بالحال؛ وذلك على خلفية ثأر قبلي.

وتشهد محافظة شبوة منذ سيطرة مليشيا الإخوان الإرهابية عليها،انفلاتًا أمنيًا كبيراً إلى جانب عودة وقائع الثأر القبلي على المحافظة.