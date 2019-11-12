عدن الغد

تواصل احتجاجات عمال وموظفي شركة النفط بعدن

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ ساعة واحدة
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تواصل احتجاجات عمال وموظفي شركة النفط بعدن

تواصلت لليوم الثاني على التوالي الوقفة الإحتجاجية لعمال وموظفي ونقابة شركة النفط اليمنية فرع عدن ، والمطالبة بإستعادة منشأت كالتكس لتموين البواخر.
الوقفة الاحتجاجية التي تواصلت صباح اليوم الاثنين وجاء تنظيمها استجابة للبيان الصادر عن المجلس النقابي للشركة ، كانت قد شهدت مطالبة الموظفين المحتجين من المحكمة المختصة بالنظر في القضية المرفوعة من قبل شركة النفط ضد المستأجر لمنشأة كالتكس ، مع اصدار قرار بشان فسخ عقد التأجير والغاء التحكيم الصادر مؤخرا واعتبره عمال وموظفي شركة النفط تحكيم غير قانوني ومتجاوز لبنود العقد الموقع بين شركة النفط والشركة العربية للإستثمار المستاجرة لمنشآت كالتكس .
كما طالب المحتجون من الحكومة ايضا بتشكيل لجنة قانونية وفنية مختصة لاستلام وتسليم منشأة كالتكس لتموين البواخر بالوقود الى شركة النفط فرع عدن بإعتبارها المالك الاصلي والاول لها ، مع الزام الشركة العربية( المستأجر) للمنشأة بتسديد كافة الإيجارات المتخلفة عليها وذلك تحت اشراف مباشر من قبل وزارة النفط والمعادن.

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عدن الغد

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