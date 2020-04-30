تواصل التأييد المجتمعي لقرار المجلس الانتقالي للإدارة الذاتية

بالوقت الذي اعتبر البعض ان قرار المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن تعبير انفعالي عن مشاريع صغيرة وقروية واداة تعطيل وليس أداة بناء خرج الآلاف من أبناء مدينة المكلا تأييد لقرار المجلس الانتقالي الجنوبي القاضي بالإدارة الذاتية للجنوب معبرين عن رفضهم للحكومة الشرعية ومتهمين الشرعية بالفساد وبسرقة خيرات الجنوب.

�خطوة على الطريق

إذ مثل اعلان الإدارة الذاتية لمؤسسات الدولة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي بارقة عمل لذا الاوساط المجتمعية الجنوبية ما حذاها للتعبير عن تلك الخطوة على عدة اصعده كان من بينها مواقع التواصل الاجتماعي.

�مباركة مجتمعية

وبالصدد اعتبر عدد من المواطنين الجنوبيين الخطوة جريئة وباركوها وقالوا في أحاديث لعدن تايم إنها خطوة الجريئة والشجاعة وانتظرناها بصبر وحكمة من قبل قيادتنا السياسية برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

بدوره وصف م.جمال باهرمز ناشط مجتمعي البيان بالرائع والعقلاني وفي وقته، مفردات سياسية ذكية ، عقلاني لأنه لم يحرق المراحل ولم يعلن فك الارتباط ، ولكن هي خطوة تمهد لذلك بسلاسة وهي خطوة تعتبر الادارة الذاتية مثل الحكم الذاتي او الكونفدرالية .

وقال محمد عمر المرقشي ناشط مجتمعي إن هذا الذي كنا ننتظره بفارغ الصبر وفق الله قيادة الانتقالي بهذا البيان التاريخي ، وكفى عبث كفى استهتار كفى اهانه للشعب الجنوبي كفى لعب بالخدمات وتركيع ابناء الشعب الجنوبي بواسطتها عبر بعض الجبناء في كثير من الدوائر الخدمية المرتبطة بحياة الناس.

�نزع فتيل غضب شعبي

واشار المواطنين في احداث متفرقه لمحرر عدن تايم لم يكن امام المجلس الانتقالي الا الاستجابة لصوت الشارع الذي تجرع مرارات خيانة الحكومة الشرعية والغدر خمس سنوات طال ارهابها الانفس الزكية وفسادها كرامة الناس وارزاقها، والتي رافقها استنفاذ الادوات التنفيذية للتحالف لإمكانية تنفيذ اتفاق الرياض والشرعية تحشد قواتها بالجنوب بعد ان تركت معركتها الحقيقة بالشمال واتجهت نحو الجنوب، فكان لابد من اتخاذ قرار ينزع فتيل انفجار شعبي لن يبقى ولن يذر من خلال اعلان الادارة الذاتية بالجنوب.

�الجنوب حل التعقيدات

محمد المظفر ناشط سياسي قال على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: ندرك بالجنوب حجم التحديات تواجهه قيادة المشروع العربي ونتفهم جيداً تعدد الجبهات التى تخوضها القيادة الشابة دفاعاً عن مصالح الامة ولكن امن عدن هو صمام امان العاصفة ومشروعها الكبير والاستقرار بالجنوب هو مفتاح حلول التعقيدات بالشمال

وقال إن البيان الذي صدر من قبل التحالف العربي قبل فجر اليوم متوقع ومتوازن وتناوله من قبل كل من الامير خالد بن سلمان حفظه الله والوزيرين الجبير والفرحان يعبر عن اهتمام كبير توليه القيادة السعودية للحدث الجلل بعدن وكلنا ثقة انهم لن يفرطوا بالجنوب السياج الفولاذي للمشروع كلنا ثقة في حكمة الامير محمد حفظه الله كلنا ثقة في قيادتنا وشعبنا…

�نحو الرهان المستقبلي

بدوره كتب الناشط بالمجال الاقتصادي ماجد الداعري الإدارة الذاتية للجنوب هي المحك الفاصل والاختبار الحقيقي للجنوبيين امام الإقليم والعالم، حول قدرتهم على إدارة دولة من عدمه، وعليها تترتب الرهانات المستقبلية في نيل الجنوب اي تأييد خارجي لاستقلال دولته من عدمه.