صحيفة الأيام

تواصل العمل في سفلتة ورصف شوارع زنجبار

صحيفة الأيام صحيفة الأيام منذ 35 دقيقة
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زنجبار «الأيام» سالم حيدرة صالح

تتواصل أعمال سفلتة ورصف شوارع مدينة زنجبار، بدعم من البنك الدولي واليونيسيف، وتنفيذ مؤسسة الخضيري للمقاولات الإنشائية، وذلك من أجل إظهار المدينة بمظهر جمالي يليق بها كعاصمة للمحافظة.

وأكد مدير عام مديرية زنجبار أن السلطة المحلية حريصة على تنفيذ المشاريع الخدماتية من خلال سفلتة ورصف شوارع مدينة زنجبار بالحجارة وقلع الإسفلت المتهالك لكي تظهر المدينة بمظهر يليق بها بين المدن، وأن العمل جارٍ على قدم وساق من قِبل مؤسسة الخضيري للمقاولات.

وأشار إلى أن هناك جهوداً تبذل من أجل تنفيذ العديد من المشاريع الخدماتية بعد أن تم التوقيع عليه مؤخراً مع مؤسسة شباب أبين لبناء فصول إضافية في مدارس الوحدة بسواحل وخديجة الكبرى للبنات ومدرسة الشيخ زايد بمنطقة القريات وترميم عدد من المدارس.

صحيفة الأيام

صحيفة الأيام

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