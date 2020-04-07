تواصل جهود قيادات الانتقالي بشبوة لترسيخ العمل المؤسسي وتلمس هموم المواطنين

تواصل القيادات المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديريات محافظة شبوة جهودها ترسيخ البناء المؤسسي للمجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظة ، بتدشينها لعدد من قيادات المراكز، وتنفيذ نزولات ميدانية لتلمس هموم المواطنين.وفي مديرية ميفعة، دشنت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمديرية، مركز الراكة على الشريط الصحراوي للمديرية برئاسة سالم حميد عمر باعوضة، بحضور عدد من الشخصيات الاجتماعية.ومن جانبها، دشنت قيادة انتقالي بيحان، مركز الشاقة على طريق الخط الدائري، برئاسة أحمد أحمد ناجي العمري الفقير، كما التقت على هامش التدشين عدد من الشخصيات الاجتماعية في المنطقة.ووفقاً للبرنامج الزمني المعد لتفعيل العمل بمراكز المديرية، نفذت قيادة انتقالي رضوم، نزولاً ميدانيا لمركز الحرف، حيث التقت الشخصيات الاجتماعية وأعضاء المركز .وشدد اللقاء على أهمية تفعيل العمل بمركز الحرف واعداد قاعدة بيانات متكاملة للمركز وكذا تفعيل العمل الجماهيري والإعلامي والذي يعتبر احدا اعمدة المركز الأساسية في العمل النضالي.

واتفق المجتمعون على تكثيف العمل التوعوي للمجتمع من مجابهة مرض فايروس كورونا المستجد وإرشاد المواطنين عبر توزيع البروشورات والارشادات المقدمة من المجلس الانتقالي وكذا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوقاية من هذا الوباء الخطير.

هذا وكانت قيادة انتقالي نصاب، قد التقت بالشخصيات الاجتماعية وأعضاء مركز بئر النخل، حيث كان في استقبالهم رئيس المركز حسين الكلوي واعضاء المركز وبعض الشخصيات الاجتماعية .

ونوه اللقاء بأهمية التوعية من فايروس كورونا والوقاية منه وتوعية المجتمع عبر توزيع البروشورات والارشادات المقدمة من المجلس الانتقالي الجنوبي حفاضا على سلامة المواطنين .

بالإضافة إلى ذلك، استمعت قيادة المجلس من الشخصيات الاجتماعية وأعضاء المركز الى شرحاً مفصل عن اسباب تأخر الحسم في المحافظة وما شهدته من احداث في اغسطس الماضي والكثير من القضايا والمداخلات حيث اوضحت لهم قيادة المجلس كل الحقائق والأحداث التي شهدتها المحافظة وما يترتب على الجميع في هذه المرحلة لتحقيق أهداف الثورة الجنوبية المتمثلة بالتحرير والاستقلال .