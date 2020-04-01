عدن 24

تواصل حملة النظافة الشاملة بمديريات العاصمة عدن

1 أبريل، 2020
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تواصلت صباح اليوم الأربعاء، حملة النظافة الشاملة التي تنفذها لجان الإغاثة والأعمال الإنسانية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، في مديريات العاصمة عدن، بالاشتراك مع صندوق النظافة والتحسين.

واستهدفت الحملة ولليوم الثاني على التوالي المديريات الأكثر تضرراً من مياه الأمطار وهي التواهي، والمعلا، وخورمكسر، حيث قامت الفرق الميدانية والمتطوعون في الحملة باستكمال عملية رفع مخلفات سيول، التي تسببت بإغلاق الطرقات وأعاقت حركة المشاة، وذلك باستخدام الجرافات والقلابات وعربات النقل، بمشاركة رؤساء القيادات المحلية للمجلس الانتقالي في المديريات المستهدفة ورجال المرور.

وتضمن اليوم الثاني للحملة  أيضاً ، عملية تنظيف الشوارع والطرقات الخلفية لمديريات جنوب العاصمة عدن من الأتربة والغبار الذي غطى شوارع المدينة.

وعلى هامش الحملة قامت لجان الإغاثة في القيادات المخلية بحملة توعوية من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، عبر توزيع الملصقات التوعوية على المواطنين، وإرشادهم لأفضل طرق السلامة للوقاية من الفيروس.

يذكر أن حملة النظافة الشاملة التي ينظمها المجلس الانتقالي الجنوبي، بالاشتراك مع صندوق النظافة والتحسين بالعاصمة عدن، دشنت يوم أمس الثلاثاء، في مديريات صيرة والمعلا والتواهي، وخورمكسر، كمرحلة أولى، على أن تستكمل المرحلة الثانية في باقي المديريات يوم السبت القادم.

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