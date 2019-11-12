تواصل حملة النظافة المجتمعية بمسيمير لحج.

لليوم الثاني على التوالي تواصل الفرق العاملة بصندوق النظافة والتحسين بمديرية المسيمير محافظة لحج تنفيذ الحملة المجتمعية لتنظيف ازقة واحياء المسيمير كبرى مدن المديرية والمناطق المجاورة لها وذلك بتمويل ودعم من منظمة الهيئة الطبية الدولية.

واوضح الأخ لطفي صالح العييري المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بالمديرية بإن هذه الحملة التي بدأت فعالياتها أمس الأثنين وستستمر الى يوم الخميس المقبل تهدف الى تنظيف الأحياء والأزقة والشوارع والمنشآت في عاصمة المديرية وبعض المراكز المجاورة لها وإظهارها بالمظهر الجمالي الذي يليق بها.

حضر فعاليات الحملة في يومها الثاني الإخوة حاميم محمد سعيد الحوشبي مدير عام المديرية و م. محمد منير مدير قسم المياه والإصحاح البيئي بالهيئة الطبية الدولية و م. بسام الجبل ود. سهيل الجيشاني.

يشار الى ان هذه الحملة التي يجري تنفيذها في عاصمة مديرية المسيمير والمراكز المجاورة تأتي في إطار التوجهات والجهود التي يبذلها صندوق النظافة والتحسين بالمديرية بقيادة الأخ لطفي العييري المدير التنفيذي للصندوق في سبيل الحفاظ على كل مظاهر الجمال والنظافة في عموم انحاء المديرية وهذه الحملة وبحسب تأكيدات القائمين عليها اتت بدعم وتمويل من قبل منظمة الهيئة الطبية الدولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمديرية.



*من محمد مرشد عقابي