تواصل مبادرة وعي التابعه لاتحاد طلاب ردفان تكثيف التوعية بكورونا في الملاح

ضمن البرنامج التوعوي ولليوم الرابع على التوالي، كثف متطوعو مبادرة “وعي” التابعة لاتحاد طلاب ردفان – عدن التوعية المجتمعية حيال فيروس كورونا المستجد بمديرية الملاح بردفان اليوم الثلاثاء..

وقدّم عضو الاتحاد الاستاذ في كلية الصيدلة د. ياسين هيثم صالح محاضرة توعوية عن فيروس كورونا – الأعراض والوقاية لعدد من المواطنين والنشطاء وأقيمت في مستشفى مديرية الملاح، بحضور مدير مكتب الصحة د. محمود خضر وأمين عام المجلس المحلي أ. فيصل دعبش ورئيس لجنة الصحة بالمجلس الإنتقالي د. أنيس حمدون والمسؤولة بالترصد الوبائي م/لحج حنان حسين عدس..

وأوضح مدير مكتب الصحة بملاح ردفان د. محمود صالح خضر الاستعدادت ألتي يجرونها حيال الوباء، وأشاد بالجهود التي تبذلها الهيئة الإدارية لاتحاد طلاب ردفان – عدن ومتطوعو مبادرة “وعي” بالقول: هؤلاء هم بناة المستقبل ونحن فخورون بهذه الكوادر الشابة التي تمثل طلاب ردفان ونقلت عنهم أفضل صورة مشرفة في مختلف المجالات والمستويات…

إلى ذلك تحدثت المسؤولة في الترصد الوبائي بمكتب الصحة والسكان م/لحج د “حنان عدس”عن سبل الوقاية من الفيروس وأهمية الوعي المجتمعي، واشادت بالجهود التي يبذلها فريق الطوارى في الملاح، وزادت بالقول: نزلنا لتفقد الوضع في المديرية وتفاجأنا بمتطوعو اتحاد طلاب ردفان الذين بادروا لأجل صحة الانسان وحمايته بجهودهم الذاتية، وزادت: هؤلاء نماذج مشرقة يستحقون كل الدعم والتعاون والإهتمام من قبل الجميع..

وفور إنتهاء المحاضرة انطلق أعضاء المبادرة إلى سوق الملاح، وبادروا بتوزيع البروشورات والملصقات والكمامات والجلافزات، إضافة لارشاد المواطنين بالطرق الصحية المناسبة للوقاية وتنبيههم بمخاطر التجمعات وأهمية غسل اليدين وإتباع الإرشادات الموضحة في مطبوعات وبروشورات الاتحاد..

الجدير بالذكر أن “وعي” هي مبادرة تطوعية أطلقها اتحاد طلاب ردفان – عدن وتختص بنشر الوعي المجتمعي بما في ذلك التوعية بفيروس كورونا – المخاطر وطرق الوقاية، وكانت قد دشنت أعمالها في حبيل جبر والحبيلين، ومعسكر اللواء الخامس دعم وإسناد والنقاط الأمنية وكذلك في مديرية حالمين واليوم تدشن التوعية في مديرية الملاح، وبذلك تختتم الحملة برنامج النزول إلى مديريات ردفان بحسب برنامج العمل..