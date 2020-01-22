تواصل وقفات نقابات مطار عدن الدولي تضامنا مع وكيل هيئة الطيران المدني

لليوم الثاني على التوالي، نظمت اللجنة النقابية و مجلس التنسيق لنقابات مطار عدن الدولي صباح اليوم وقفة احتجاجية شارك فيها موظفي و قيادات المطار، صباح اليوم الاربعاء، واستنكرت ما تعرض له وكيل هيئة الطيران المدني الدكتور محمد عبدالرحمن عبدالقادر، من اعتداء سافر و التهجم عليه داخل مكتبه في ديوان الهيئة العامة للطيران المدني و الأرصاد .

وخلال الوقفة نشرت النقابة بيان صحفي نددت فيه بالاعتداء على الوكيل الذي وصفوه بالشخصية الهامة خصوصا وانه تحمل مسئولية الهيئة في ظل الظروف الصعبة وأخرجها الى بر الأمان بحنكته وخبراته حيث عمل لسنوات بصدر رحب وروح متفانية على تطوير الهيئة و تنظيمها و بذل جهود طيبة مع بقية الزملاء لتطويره.

واضافت النقابة : ان الاضرار بشخصية الوكيل ليست ضررا بالهيئة وموظفيها فحسب؛ بل وضررا على مكتسبات وحقوق موظفيها في كل مطارات الجمهورية، علاوة إلى الأضرار الجسيمة التي ستنعكس على سير اداء المطارات .

وطالبوا برد الاعتبار لشخصه محملين المسؤولية الكاملة الجهات المعتدية عليه ومن يقف خلفها حيث وان محاولة الاعتداء والإضرار به هو بمثابة الاضرار بمصلحة ومكتسبات الهيئة العامة للطيران المدني و موظفيها.

إدارة_علاقات_و اعلام_المطار