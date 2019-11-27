تواطؤ أممي وراء تصعيد الحوثيين في الحديدة





اتهم متحدث عسكري يمني، الاربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني، الأمم المتحدة بالتواطؤ مع المتمردين الحوثيين، في ظل التصعيد الذي تقوم به المليشيا في محافظة الحديدة (غربي اليمن).



وقال المتحدث باسم عمليات الساحل الغربي في الحديدة العقيد وضاع الدبيس: “نحن في منعطف خطير في ظل استغلال المليشيا الحوثية للتواطؤ الأممي وتصعيدها المستمر في الساحل الغربي وعدد من الجبهات التي تدخل ضمن وقف التصعيد بناء على اتفاق ستوكهولم”.

وتوعد ”الدبيش“ في تصريحات صحفية، اليوم، بالرد على تلك التجاوزات قائلاً: “لكننا سنرد الصاع صاعين، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الانتهاكات المتواصلة”.

وصعدت مليشيا الحوثي الانقلابية خلال الأيام الماضية، من عملياتها العسكرية في محافظة الحديدة والشريط الساحلي الغربي، من خلال القصف الصاروخي والعمليات العسكرية الميدانية ، الأمر الذي دفع بالقوات الحكومية إلى التصدي لتلك العمليات.

وطالب رئيس فريق البعثة الأممية في الحديدة القوات الحكومية والحوثيين إلى وقف التصعيد والالتزام بوقف اتفاق النار.