توافق دولي على رفض قرار حفتر .. بقلم محمد عبد الله

السودان اليوم:

تطورات متسارعة تشهدها ليبيا التى أصبحت محلا لتصارع القوى الإقليمية والدولية وتصفية الحسابات هنا وهناك ، والشعب الليبى المسكين يدفع الثمن غاليا فبلده يتم تدميرها ومواردها تسرق ، والجماعات الارهابية تبيض وتفرخ فى عدد من المناطق الليبية وفوق ذلك فإن الات الموت تحصد ارواح الليبيين وساستهم يصطرعون على النفوذ والكرسى وكل منهم مستقو بالخارج فى عملية ابعد ماتكون عن مراعاة مصلحة الشعب وحفظ حقوقه وصيانة دمه.

الجنرال خليفة حفتر احد ابرز الضباط فى عهد القذافى نصب نفسه قائدا للجيش متوعدا بشن الحرب لتنظيف ليبيا من الارهابيين بمختلف فصائلهم ، ولم يخف الرجل منذ البداية ارتباطه بالمشروع المصرى الاماراتى السعودى الهادف الى مواجهة المشروع القطرى التركى الاخوانى الداعم بقوة لحكومة السيد فايز السراج ، المتمركزة

حكومته فى العاصمة طرابلس بينما اتخذ الجنرال حفتر من مدينة بنغازى عاصمة له ، وظلت الاوضاع تراوح مكانها ووسطاء السلام يتحركون بكل الاتجاهات دون ان يحققوا الهدف المنشود ، وبتحرك الجنرال حفتر نحو طرابلس واعلانه السعى لاسقاط حكومتها وتحرير المدينة – حسب تعبيره – تحركت قوى كبرى اقليمية ودولية تستثمر فى الصراع الليبى وابقت المعركة مشتعلة وتلقى كل طرف الدعم من حلفائه الذين يريدون كما يبدو ان لاينتهى الصراع.

وقبل أيام اعلن حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات وحصوله على تفويض شعبي يسمح له بقيادة ليبيا ، وهي الخطوة التي اعتبرتها حكومة الوفاق بمثابة انقلاب جديد ،

وقد رفضت الامم المتحدة وقوى دولية اخرى القرار ، وكان حفتر قد اعلن من مقره فى بنغازي عن إيقاف العمل باتفاق الصخيرات السياسي المبرم عام 2015 واعتباره جزءا من الماضي.

وسرعان ماردت الامم المتحدة عبر المتحدث بإسم الامين العام الذى اعتبر إن اتفاق الصخيرات هو الإطار الدولي الوحيد للاعتراف بالوضع الليبي ، في إشارة إلى أن حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة المعترف بها دوليا ، مضيفا ان أي تغيير سياسي في ليبيا يجب أن يكون عبر الوسائل الديمقراطية وليست العسكرية.

وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز أن الاتفاق السياسي الليبي والمؤسسات المنبثقة عنه هما الإطار الوحيد المعترف به دوليا وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

المتحدث باسم المفوضية الأوروبية وصف قرار حفتر إيقاف العمل باتفاق الصخيرات بأنه تصرف أحادي الجانب وغير مقبول، كما ندد البرلمان الأوروبي بإعلان إسقاط الاتفاق.

إيطاليا من جانبها اعلنت دعمها الشرعية المعترف بها دوليا ، وإن أي قرار يخص مستقبل ليبيا يجب أن يتخذ بشكل توافقي، وأكدت فرنسا أن الصراع في ليبيا لا يمكن حله من خلال قرارات منفردة بل عبر حوار تدعمه الأمم المتحدة.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال إن بلاده لا تدعم تصريحات حفتر التي قال فيها إنه هو وحده من سيقرر كيف سيعيش الليبيون، كما لم تدعم موسكو سابقا رفض رئيس السراج الحوار مع حفتر.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال قبل ذلك إن التسوية الممكنة الوحيدة في ليبيا لن تكون إلا عبر الطرق السياسية والدبلوماسية وبمشاركة جميع أطراف النزاع.

وقالت أنقرة إن اللواء الليبي المتقاعد سعى للقيام بمحاولة انقلابية ، مؤكدا أن بلاده مستمرة في دعم الحكومة الشرعية في ليبيا، وهي حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

القاهرة أكدت تمسُكها بالحل السياسي وبحث التسوية السياسية للصراع رغم وجود خلافات بين الأطراف الليبية حول كيفية تنفيذه.

وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن أسفها إعلان حفتر تنصيب نفسه حاكما لليبيا وإسقاط اتفاق الصخيرات.

وأكدت السفارة الأميركية لدى طرابلس في بيان أن التغييرات في الهيكل السياسي الليبي لا يمكن فرضها من خلال إعلان أحادي الجانب، لكنها في المقابل رحبت بأي فرصة لإشراك حفتر وجميع الأطراف في حوار جاد بشأن كيفية حلحلة الأزمة وإحراز تقدم في البلاد.

انه توافق دولى كبير على رفض قرارات حفتر ودعوة من الجميع الى اعتماد الحل السلمى للازمة الليبية.