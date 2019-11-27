توتر شديد يسود بين جماعة الحوثي والمبعوث الدولي

قالت مصادر مطلعة في صنعاء، إن توتراً شديداً يسود بين جماعة الحوثيين، والمبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث.

وأكدت المصادر أن أجواء من التوتر سادت لقاء قيادات حوثية من الصف الثاني، ومبعوث الأمم المتحدة الذي وصل إلى صنعاء الأحد. ولفتت إلى أن القيادات الحوثية لم تُصغِ إلى إشادة مارتن غريفيث بجهود المملكة العربية السعودية في التوصل إلى حل شامل في اليمن، وذلك في إحاطته المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضية.

كما عبر الحوثيون لغريفيث عن استيائهم من حديث مساعدة الأمين العام، ورسولا مولر، في إحاطتها التي قدمتها، الجمعة، لمجلس الأمن الدولي عن الوضع الإنساني في اليمن، واتهمت فيها جماعة الحوثي بنهب المساعدات ومنع تنفيذ نصف مشاريع المنظمات الإنسانية وغيرها.

وكشفت المصادر عن خطوات تصعيدية اتخذتها جماعة الحوثي تزامناً مع زيارة المبعوث الدولي لصنعاء، من بينها منع رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام «حزب الرئيس السابق صالح الموالي للحوثيين» صادق أمين أبو راس، من لقاء غريفيث. وقالت المصادر إن الحوثيين حذروا أبو راس من إجراء أي لقاء منفرد مع غريفيث دون إبلاغهم.