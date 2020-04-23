أخبار نادي برشلونة

توتنهام وإنتر يتصارعان على أرتور ميلو.. وبرشلونة: ليس للبيع

23 أبريل، 2020
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شاهد.. أرتور يدخل تحدي تنطيق الكرة من منزله


كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن وجود صراع بين توتنهام الإنجليزى وإنتر ميلان الإيطالى على ضم البرازيلي أرتور ميلو نجم وسط برشلونة الإسبانى.

ويرفض برشلونة التخلي  عن خدمات لاعبه البرازيلي مؤكدا في أكثر من حديث أنه ليس للبيع، بينما يرحب بالتخلي عن زملائه في خط الوسط أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” وجود رغبة شديدة لدى توتنهام هوتسبير وإنتر في التعاقد مع النجم البرازيلي.

ويرغب مدرب إنتر أنتونيو كونتي في استغلال اهتمام برشلونة بضم مهاجمه لاوتارو مارتينيز، لطلب أرتور في صفقة تبادلية.

في المقابل، يصر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على ضم لاعب وسط من الطراز الأول، خاصة مع إمكانية رحيل لاعبه تانجي ندومبيلي.

ويمتلك أرتور عقدا مع البرسا حتى عام 2024 بشرط جزائي يبلغ 400 مليون يورو، بينما يبدي انتر وتوتنهام استعدادا تاما لتلبية مطالب برشلونة إذا قرر اللاعب الرحيل.

 

 

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