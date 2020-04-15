اليمن العربي

توجيهات بتشكيل لجنة لإنقاذ النازحين بسبب السيول بمحافظة مأرب

16 أبريل، 2020
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وجه وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، السلطة المحلية بمحافظة مأرب، بتشكيل لجنة إنقاذ وطوارئ لإنقاذ النازحين جراء السيول في المحافظة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

 

 

وخاطب فتح المنظمات الأممية والدولية العاملة في المحافظة بإسناد جهود السلطة المحلية في المحافظة وايصال المواد الاغاثية الشاملة للمتضررين وتوفير مخيمات الإيواء ووسائل النقل الآمنة للمتضررين.

 

ووجه فتح السلطة المحلية برفع تقرير عاجل إلى الحكومة باعداد المتضررين والخسائر في الممتلكات الخاصة والعامة، لافتا إلى حرص الحكومة على عمل كافة الجهود في مساندة جهود السلطة المحلية في المجال.

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