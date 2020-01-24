عدن تايم

توجيهات بوقف البناء في حرم الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء

24 يناير، 2020
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تفقد القائم بأعمال محافظ عدن – أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة بدر معاون ، العمل في مشروع إعادة تأهيل وترميم مبنى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية ، بمديرية صيرة .

و أطلع معاون ، وبحضور رئيس الهيئة أحمد قاسم عبدالله ، على سير الأعمال النهائية للمشروع والذي يتضمن ترميم كافة المكاتب الإدارية للهيئة ، وكذا الصعوبات التي تواجه سير تنفيذ العمل وإنجاز المشروع .

وأكد القائم بأعمال محافظ عدن ، إستعداد قيادة السلطة المحلية بالتواصل مع دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد ، بضرورة تاثيث وتجهيز المبنى لكي يتمكن من أداء مهامه بالشكل المطلوب .

كما أطلع القائم بأعمال محافظ عدن – أمين عام المجلس المحلي – بدر معاون ، على التعديات والبناء الذي تعرض حرم مبنى الهيئة ولمجرى سيول الأمطار القادمة من جبال وشوارع وأحياء مديرية صيرة .

ووجه معاون ، قيادة السلطة المحلية بمديرية صيرة بوقف أعمال البناء بجانب مبنى ديوان هيئة رعاية أسر الشهداء ، وكذا إعاقته لمجرى سيول الأمطار نحو البحر مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .

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