المشهد اليمني

توجيهات حوثية عاجلة بإعادة صيانة الدبابات

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 4 دقائق
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المشهد اليمني

أصدرت المليشيا الحوثية توجيهات عاجلة بإعادة خبراء وفنيين الصيانة ومهندسين الدبابات إلى وحداتهم العسكرية وسرعة صرف مرتباتهم الشهرية ومستحقاتهم .

وقال مصدر محلي لـ ” المشهد اليمني ” اليوم الجمعة إنهم تلقوا تعليمات بسرعة العودة إلى معسكراتهم لإصلاح الدبابات التابعة للجيش اليمني وخاصة دبابات T 72 والتي استوردهن العميد أحمد علي عبد الله صالح لقيادة الحرس الجمهوري ويعتبرين هؤلاء الدبابات آخر صفقة استيراد أسلحة عقدها الجيش اليمني .

وأضاف المصدر أنهم حذروا المليشيا من مخاطر هذه الخطوة وخاصة لعدم وجود غطاء جوي للمليشيا لكنها أكدت أنها استطاعت تحييد الطيران المعادي في إشارة إلى طيران التحالف العربي .

وأكد المصدر أنه تم سحب عدد من الدبابات من مناطق متفرقة لم يحددها وتم تركيب بطاريات جديدة وصيانة عدد من هذه الدبابات منها إلى جانب التي 72 دبابات بي ام بي وغيرها .

ووضح المصدر أن المليشيا قامت أيضا بإخراج عدد من هذه الدبابات خارج صنعاء على شاحنات كبيرة وأن المليشيا سوف تقوم بتفعيلهن مرة أخرى .

وبين المصدر أنه تم تركيب الرشاشات الثقيلة على هذه الدبابات بعد أن تم نزعهن في وقت سابق وتم تركيب أيضا النواظير الليلة والتي تم فكهن في فترة سابقة واستخدامهن بشكل فردي في إطار إستراتيجية حرب العصابات التي استخدمتها المليشيا لمواجهة التحالف العربي .

الجدير ذكره أن المليشيا وعدت بالاهتمام لمن اسمتهم الضباط والجنود من الفنيين والمهندسين ومنع المشرفين من التدخل في عملهم بعد اشتكائهم من تدخلات المشرفين والذين لايفقهوا في العمل العسكري .

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الدبابات بإعادة توجيهات حوثية صيانة عاجلة

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